Skraldespande blev fjernet fra rastepladser: Nu bliver affaldet smidt i naturen

Det, der er sløjfet, er skraldespanden og borde-bænke-sættet, der plejede at være opstillet på rastepladsen, så hvilende lastbilchauffører, turister og andre på gennemfart kunne sidde og nyde kaffen med udsigt over Hvidkilde Sø. Men sidste sommer besluttede Vejdirektoratet at fjerne faciliteterne på 134 rastepladser langs de statslige veje, heriblandt de tre langs Rute 44. Da Fyns Amts Avis fredag 4. januar er forbi rastepladserne ved Hvidkilde Sø og og ved Ulbølle, ligger der synligt affald i græs og i hække.

- Det er sørgeligt, det skal se sådan ud. Jeg forstår ikke, at det skal sløjfes på så flot et sted, siger han.

Vejdirektoratet: - Ikke tilfredsstillende

Vejdirektoratet nedgraderede de mange rastepladser for at spare på udgifterne til rengøring af toiletter, tømning af skraldespande og andet vedligehold. Besparelserne skulle frigive midler til at renovere landets mest benyttede rastepladser. Det ærgrer dog Ivar Sande, afdelingsleder for planlægning og myndighed ved Vejdirektoratet, at der stadig er rastepladser, hvor der bliver smidt skrald.

- Det er slet ikke tilfredsstillende. Vores strategi er, at jo hurtigere, vi kan gøre pladsen ren og pæn, jo mindre affald vil der blive smidt, siger han.

Ivar Sande mener, at det er personerne, der har smidt skraldet, der har ansvaret for, at det ligger der. Men at det er Vejdirektoratet, der via en driftsentreprenør har ansvaret for, at det affald, der nu engang havner i grøfterne ved rastepladserne, bliver ryddet af vejen.

Hos Vejdirektoratet har man kalkuleret med ekstra oprydning i en periode, hvor folk skulle vænne sig til, at skraldespandene var væk, og at de skulle tage deres skrald med sig.

- Tidligere brugte vi midler på at tømme skraldespande. Nu bruger vi de samme midler på at gøre pladsen ren. Men vi kan se fra mange pladser, at det er noget, vi skal gøre i en periode, og så holder det op, siger Ivar Sande.

Han garanterer, at skraldet på pladsen snart vil være fortid.

- Nu er der gået et halvt år, siden skraldespandene blev fjernet. Der skal ikke gå et halvt år mere, hvor folk smider affald. Vi vil derfor intensivere rengøringen på de rastepladser, lover Ivar Sande.