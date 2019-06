Skolepiger udstiller på biblioteket

Svendborg: Det er en anderledes udstilling, man kan opleve på Svendborg Bibliotek fra fredag 21. juni.

"10 pigers tanker" er titlen, og bag den står 10 piger fra Tved Skole og Byhaveskolen.

De har skabt den gennem skoleåret, hvor de har mødtes to gange to timer hver måned, hvor de har arbejdet med at udtrykke sig på forskellige og kreative måder. Det forklarer to af initiativtagerne, koordinator Mette Kingo og lærer og SFO-koordinator Pernille Lorentzen begge fra Tved Skole.

- Vi ønsker at styrke børnenes umiddelbare sprog, deres viden, følelser, tanker og fornemmelser, så de stille og roligt - i eget tempo- kan møde hinanden i et nyt og spirende børnefællesskab på tværs af livsmuligheder, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi håber, at udstillingen viser, at vi har nogle fantastiske piger, der har kastet sig ud i et nyt spirende fællesskab på tværs af alt. Vi er meget stolte af vores piger, der bare tager livtag med kunsten og hinanden. De er nysgerrige på hinanden og udfordrer hinanden, tilføjer Pernille Lorentzen.

Der er fernisering 21. juni fra klokken 16 på udstillingen, der bliver lavet i samarbejde med Svendborg Bibliotek.

Næstformand for Børne- og Ungeudvalget, Karl Magnus Bidstrup, får til opgave at åbne den. /heng