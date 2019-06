Skoleleder med armene over hovedet: Elevtilgang på Stokkebækskolen trods kaotisk skoleår

Skoleleder Astrid Birkbak er overordentligt glad for, at forældre har tillid til, at skolen kan løfte opgaven med at flytte årgange mellem skolens tre matrikler for at få et større, pålagt spareregnestykke til at gå op. Her er hun i 2. klasse i Hesselagerafdelingen. Arkivfoto: Andreas Wraae Nielsen