Svendborg: Igen i år kan skoleklasser over hele landet deltage i Forskningens Døgn. I år skal de forske i lyd, og det sker i samarbejde med Svendborg Bibliotek.

Fra d. 24. april - 24. maj kan skoleklasser fra mellemtrinnet deltage i Forskningens Døgns Skoleprogram, hvor eleverne skal lære at tænke som nysgerrige forskere, når de fordyber sig i lyd.

Det foregår på lokale biblioteker rundt om i hele landet - og altså også på Svendborg Bibliotek - hvor klasserne inviteres til at deltage i en workshop. Alle aktiviteterne i workshoppen er bistået af biblioteksfolk, museumsfolk, didaktikere, designere og ikke mindst forskere fra Københavns Universitet.

Programmet munder ud i en landsdækkende klassekonkurrence, hvor eleverne, via en webapp, skal optage lydklip ude i det fri, der skal bruges til et rigtigt forskningsprojekt på Københavns Universitet. Klasserne bag flest brugbare lydklip vinder en billet for hele klassen til det store finaleshow på DOKK1 i Aarhus d. 28. maj, hvor der vil være optrædener fra de fedeste kunstnere.

Klasser kan tilmeldes ind til den 5. april. /anwni