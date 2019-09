Skønlitterær masterclass på biblioteket med forfatterne Pape, Rostrup og Wissing

Over tre lørdage inviterer biblioteket til en masterclass for byens skrivetalenter med tre forfattere.

Svendborg: Der bliver mulighed for at udvikle sine skrivetalenter og søge masser af ny inspiration hos tre professionelle skribenter, når Svendborg Bibliotek endnu engang inviterer til masterclass. Det sker over tre lørdage, 5. oktober, 2. november og 30. november.

De tre masters på forløbet er forfatterne Morten Pape og Henriette Rostrup samt redaktør Lene Wissing. Morten Pape er forfatteren bag romanenerne "Planen" og "Guds bedste børn" og er blandt andet tildelt BogForums debutantpris. Han er uddannet manuskriptforfatter og har blandt andet skrevet DR's dramaserie Liberty.