Skøjtebanemænd og torvehandlende taler sammen om løsning

Der er holdt et kaffemøde mellem de torvehandlende og folkene bag idéen om en skøjtebane på torvet, og nu forsøger man sammen at komme op med en brugbar løsning.

Svendborg: Der arbejdes forsat i kulisserne på at få realiseret planen om en skøjtebane på torvet i Svendborg.

Det er den klare konklusion fra en af idémændene til projektet, Poul Erik Andersen, efter han har mødtes med de torvehandlende, som i første omgang ellers ikke så positivt på idéen.

- Vi har haft et møde og begge parter er nu enige om at vi vil arbejde videre med sagen og forsøge at finde en løsning, hvor alle bliver tilfredse, forklarer Poul Erik Andersen, der sammen med byrådspolitikeren Niels Christian Nielsen (S) står bag skøjtebaneplanerne.

Det var i slutningen af maj, at idéen om at lave en skøjte blev præsenteret, men kort tid efter blev den altså mødt af kritik fra de torvehandlenes talsmand, Preben Malund. Han savnede mest af alt, at idémagerne tog en snak med stadeholderne og informerede dem om, hvordan de havde tænkt sig, at torvehandlen og skøjtebanen skulle sameksistere.

Og den snak har man nu taget, røber Poul Erik Andersen.

- Jeg kan godt forstå, at han var sur på os, fordi vi ikke havde nået det. Men vi er slet ikke uvenner og har haft en god dialog om det her, siger han.

- Vi har fået bearbejdet de misforståelser, der var, og nu arbejder vi videre på det her, mens vi holder en tæt dialog med Preben og de torvehandlende, tilføjer Poul Erik Andersen.

Avisen har været i kontakt med Preben Malund, der bekræfter Poul Erik Andersens udlægning af sagen, og fortæller, der er holdt et positivt møde. Han siger desuden, - ligesom Poul Erik Andersen - at de to parter vil holde linjen til hinanden åben under den videre proces.