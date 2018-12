Skarø og Drejø mangler en ø-præst

- Det er i høring lige nu, så jeg kan ikke løfte sløret for, hvad det er, men nu ser jeg på nogle andre kombinationsmuligheder. Og når jeg gør det, er det fordi, det meste erfaring viser, at præster gerne vil have en fuldtidsstilling, siger hun.

Og sådan forbliver det nogle måneder endnu i Drejø Sogn, som de tre øer tilsammen udgør. Stillingen som præst er ikke blevet besat i første omgang. Sandsynligvis fordi, jobbet foruden at være præst for de tre øer bestod i at bidrage til arbejdet med undervisningsmateriale i den sydfynske skoletjeneste.

Biskop Tine Lindhardt regner med, at der er ny præst til øerne til påske. Arkivfoto: Ard Jongsma / Still Words

Præstegård med nye funktioner

De små menigheder tæller i alt 89 folkekirkemedlemmer, og det er ikke nok til en fuldtidsstilling.

- Det ville jeg ønske, det var, men det er det ikke. Det er det ikke, fordi der er et vist antal præstestillinger til Fyns Stift, og der må man sige, at der skal være præst der, hvor mennesker er. Det betyder ikke, at der ikke også skal være præst de små steder. Det er vigtigt for mig at sige, at der skal være en god præstelig betjening også af de små sogne, siger Tine Lindhardt.

Stillingen som præst i Drejø Sogn er altså nødt til også at bestå af noget andet inde på Fyn. Og derfor har man nu for første gang besluttet at opgive bopælspligten for den nye præst. Men en fast præst får det lille sogn.

- På Lyø og Avernakø er der to præster fra Faaborg Provsti, der er særligt tilknyttet de to øer. Hvad angår Drejø, bliver det en præst, som får Drejø Sogn som det ene af sine arbejdsområder, men som ikke får bolig derovre, siger Tine Lindhardt.

Præstegården, der ligger på Drejø, bliver dog opretholdt, oplyser hun. Den kommer til at fungere som overnatningssted og kontor for den nye præst og som en slags menighedshus, hvor der er rum til forskellige arrangementer.