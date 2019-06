Svendborg: De har for meget plads, hvor de er, og så vil de godt være mere synlige.

Det er baggrunden for, at Svendborg Kommunes erhvervskontor torsdag i denne uge siger farvel til Svendborg Værfts tidligere administrationsbygning på Frederiksøen - og goddag til Fremtidsfabrikken på Jessens Mole, oplyser erhvervschef Søren Bach-Hansen.

- Lejemålet på Frederiksøen er for stort til os, og jeg mener, at vi som erhvervskontor har brug for at være tættere på og mere synlige for de erhvervsdrivende, siger erhvervschefen, der oplyser, at også de erhvervsfremmende projekter, Medstrøm og Styrket Erhverv i Gadeplan, skal have adresse på Fremtidsfabrikken.

Hvilket bestemt giver mening.

- Vi har kunnet se, at nogle virksomheder har haft svært ved at regne ud, hvor de skulle gå hen for at få hjælp, og nu gør vi det lettere ved at samle hjælpen under samme tag. Så hvad enten man er ny, gammel, lille eller stor, kan man nu henvende sig på Jessens Mole nummer 11 og få råd og vejledning, siger Søren Bach-Hansen.