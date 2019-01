Skal være et bedre sted at bo: Borgermøde i Vester Skerninge

Vester Skerninge: Den sydlige del af det tidligere Egebjerg Kommune skal være et bedre sted at bo, og det skulle gerne lokke nye til.

Det er med det formål, at borgergruppen ved navn Forum 5762 inviterer på borgermøde mandag den 7. januar, oplyser Thomas Visby, som ud over at være med i gruppen er skoleleder på Vester Skerninge Friskole.

- Vores mål er at aktivere lokalsamfundet og se, om vi sammen kan gøre det bedre at bo herude og få mere tilflytning, siger han.

Der er tale om det andet af tre møder hen over vinteren, og på det første blev der nedsat nogle arbejdsgrupper - med vidt forskellige opgaver.

- Nogle arbejder på at få sat hjertestartere op i Ollerup, andre på, hvad man kan bruge Filippahuset til, nogle arbejder på en cykelrute og på at få etableret en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg, og så er der nogle, der skal forsøge at lave en kommunikationsplatform for området, siger Thomas Visby.

Der bliver også set på, hvad den snart opførte Arena Ollerup kan bruges til ud over det oplagte, og på mødet vil arbejdsgrupperne fremlægge, hvad de er nået frem til.

Og der er ingen grund til at holde sig væk, selv om man ikke lige har været med til det første møde.

- Vi har et katalog med idéer, som ingen er hoppet på endnu, så vi skal have oprettet nye arbejdsgrupper. Desuden er der grupper, som godt vil have flere deltagere, så alle, der bor i 5762-området, er velkomne, siger Thomas Visby.

Mødet bliver holdt på Vester Skerninge Friskole, og det starter klokken 19 og forventes at slutte klokken 21.30.