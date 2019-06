Skadet skuespiller klar - premiere på Rottefælden på tirsdag

- Mikkel er så meget i bedring, at vi kan holde premiere på tirsdag 11. juni, siger revydirektør Pia Ullehus, der allerede nu kan love, at der bliver masser af stjernestøv på den røde løber.

Usikkerhed

ueDet er Kim Brandt, der har overtaget Mikkel Schrøders rolle, og ifølge Pia Ullehus har han gjort det rigtig godt.

Men Mikkel Schrøders muskelskade har givet noget usikkerhed.

- Vi kan godt mærke på billetsalget, at folk ikke er klar over, om vi spiller eller ikke spiller, siger hun og forsikrer, at det gør revyen - helt frem til 24. august. Og altså fra tirsdag med Mikkel Schrøder i en af de bærende roller.

- Måske er han nødt til at ind imellem at ty til en krykke undervejs i forestillingen, til hans ben er fuldstændig raskt. Men han bliver bedre dag for dag, og humøret fejler absolut intet, siger revydirektøren. Som for resten også fortæller, at samme Schrøder allerede skal i sving søndag 9. juni, hvor han skal giftes med kollegaen Christine Astrid.

Det er Sankt Jørgens Kirke i Svendborg, der er scene for dén begivenhed.