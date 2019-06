Sir Cliff på Valdemars Slot: Cliff Richard kan bane vej for flere internationale topnavne

Når Cliff Richard giver koncert på Valdemars Slot lørdag aften, kan det åbne en dør for koncerter med flere internationale artister i slotshaven på Tåsinge.

Tåsinge: Når verdensstjernen Cliff Richard lørdag aften går på scenen på Valdemars Slot, kan han bane vejen for flere internationale topnavne i den idylliske slotshave. Det vurderer Michael Juul Møller, der er direktør i koncertbureauet Live Culture, som står bag koncerten med den levende engelske musiklegende. Direktøren fortæller, at Valdemars Slot efter otte-ni år som koncertsted har udviklet sig til en attraktiv scene, og at lørdagens koncert kan give den et nyt skub i den rigtige retning. Det skyldes, at folk taler sammen på kryds og tværs i musikbranchen, og at idylliske scener med en særlig sjæl er i høj kurs.

61 år på toppen 78-årige Sir Cliff Richard alias Harry Roger Webb giver i år fem koncerter i Europa på turnéen Diamond Nights - heraf to i Danmark: På Gram Slot i Sønderjylland den 21. juni og på Valdemars Slot på Tåsinge den 22. juni.



Cliff Richard fejrede sidste år sit 60 års jubilæum i musikbranchen med en turné, der blandt andet bragte ham til København, Aarhus og Odense. Efter koncerten i Odense skrev avisens musikanmelder Simon Staun blandt andet: "Man bruger ofte klicheen om at komme ud over scenekanten. Hvis Cliff kommer længere ud, ender han med at sidde på nogens skød."

Da Robert Plant i 2016 gav koncert i Den Fynske Landsby var det på anbefaling fra Bob Dylan, og Cliff Richard kan være manden, der anbefaler Valdemars Slot til sit store netværk i branchen. Foto: Rumle Skafte

Anbefaling fra Dylan - Nogle af de store koncerter, vi har lavet i Den Fynske Landsby, har blandt andet været bundet op på, at en international artist har stået på scenen, og at hans folk har snakket sammen med andre internationale artisters folk. De har så kontaktet os, fordi de godt kunne tænke sig at give koncert i de samme omgivelser, forklarer Michael Juul Møller. Han fortæller, at en koncert med den tidligere Led Zeppelin-forsanger Robert Plant i Den Fynske Landsby var en direkte udløber af en koncert med Bob Dylan samme sted, hvor Dylan anbefalede scenen til Plant. Michael Juul Møller forudser, at noget lignende kan ske efter koncerten med Cliff Richard. - Vi kan mærke, at Valdemars Slot er blevet attraktiv. Det er et hyggeligt sted, som der bliver talt om i branchen og de steder, hvor vi køber artister. Valdemars Slot er et venue, som man gerne vil ned at spille på, og det gælder ikke kun de større danske navne, men også nogle internationale navne, som vi er i dialog med, fortæller bureaudirektøren.

Valdemars Slot holder koncerter i slotshaven både fredag og lørdag i denne uge: Fredag med TV2 (billedet) og Tina Dickow, og lørdag med Cliff Richard.

Olsen uden Noller Koncerten med Cliff Richard er en af kun fem i Europa i år. Direktøren venter, at der kommer omkring 4000 tilskuere i slotshaven på Tåsinge, og han understreger, at det er tilladt at medbringe en stol. Slotshaven åbnes allerede klokken 17, og klokken 20 varmer Jørgen Olsen op til aftenens hovednavn. Brødrene Olsen skulle have stået for opvarmningen, men Jørgen Olsen kommer alene, efter at hans bror, Niels "Noller" Olsen, er blevet ramt af en hjerneblødning. Valdemars Slot åbner allerede scenen fredag aften, hvor TV2 og Tina Dickow giver dobbeltkoncert. Det øjeblikkelige billetsalg tyder på et besøgstal til fredagens koncert på godt 3000.

Tina Dickow (billedet) og TV2 giver fredag aften koncert på Valdemars Slot, inden Cliff Richard kommer til Tåsinge lørdag. Foto: Lars Rasborg