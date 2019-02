Sikkert og vist: Lukket lokalavis klar til at udkomme igen

- Det var ikke meningen, at jeg ville være primus motor, men det bliver jeg. Jeg har købt avisen for en krone, og det er mig, der skal køre den i det daglige, fortæller Michael Grube Andersen, der skal være en blanding af annoncekonsulent, skrivende journalist, redaktør og bogholder på avisen.

De tre vedtog at slå et slag for at køre den videre under en eller anden form, og nu er formen fundet.

- Vi skal ikke være en avis, hvor naboer kan slå hinanden i hovedet med et eller andet. Vi skal være en avis, som har en positiv og optimistisk tilgang, og som passer godt på lokalsamfundet ved at være medspiller på gode initiativer, siger den nybagte avisejer og redaktør.

Hvad den journalistiske linje angår, har Michael Grube Andersen ingen planer om at gå efter hverken en Cavling eller andre af de priser, der typisk gives til journalister, som har gravet snavs op og lagt det frem for offentligheden.

Tro på sagen

Det var svigtende annonceindtægter, der fik Mark & Storm Grafisk til at lægge avisen i graven, og Michael Grube Andersen er klar over, at annoncemarkedet ikke er, hvad det var engang.

Men han har været rundt i det lokale erhvervsliv, og det har på mange måder været opmuntrende.

- Der var en, der sagde, at han aldrig havde annonceret, men at han ville til at gøre det nu. En anden vil til at annoncere hver uge i stedet for hver anden, så folk forstår godt, at det er vigtigt, at avisen fortsætter, siger han.

Og da Den Lille Avis tidligere har gjort brug af lønnet arbejdskraft, mens den nu langt hen ad vejen skal drives på frivillig basis, tror Michael Grube Andersen på, at enderne kan nå sammen. Måske endda mere til.

- Hvis økonomien bliver bedre, og den giver overskud, kan det måske dække noget af den tid, jeg lægger i det. Og hvis den ikke gør, så går det nok. Jeg er ikke uvant med at lægge frivillige timer i lokalsamfundet, siger han og oplyser, at sagen langt hen ad vejen har givet sig selv.

- Jeg kunne ikke kigge i spejlet og sige "du lod Den Lille Avis dø", siger han.

52-årige Michael Grube Andersen er marketing-uddannet og ejer virksomheden Idé og Marketing, som han agter at køre sideløbende med sin nyerhvervelse.

Han er desuden censor på forskellige videregående uddannelser, ligesom han ikke bare er Dansk Tennis Forbunds klubkonsulent, men også samme forbunds elite- og talenttræner på Fyn.

Og så er han i øvrigt formand for Vester Skerninge Tennisklub.