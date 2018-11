Sidste åbningsdag i Landet: Bibliotek flytter til Lundby

Tåsinge: Landet Bibliotek flytter ind på Tåsingeskolen i Lundby og vil herefter komme til at hedde Lundby Bibliotek og Læringscenter. Flytningen er en del af kommunens arealeffektivisering, hvor man samler medarbejdere på færre adresser for at spare penge, men biblioteksleder Berit Sandholdt Jacobsen og afdelingsleder Dorte Leerbek på Tåsingeskolen mener, at en flytningen vil være en gevinst for alle borgere på Tåsinge, siger de i en pressemeddelelse.

- Ved at flytte de to biblioteker sammen er det blevet muligt at indrette et bibliotek, der henvender sig til en endnu større brugergruppe og i høj grad henvender sig til børnefamilier, såvel som vi har sørget for et roligt område til dem, der gerne vil læse dagens avis eller fordybe sig i en god historie, siger Berit Sandholdt Jacobsen.

Dorte Leerbek påpeger, at der vil være børn på biblioteket i skoletiden.

- Det er et stort ønske og håb, at forskellige aldersgrupper vil kunne få glæde af hinanden i forskellige interessefællesskaber, måske vil nogle læse højt for børnene eller spille et spil sammen.

Biblioteket vil fremover være tilgængeligt fra klokken 7 om morgen til klokken 22 om aftenen. Man kan få adgang med sit sundhedskort.

Sidste åbningsdag på Landet Bibliotek er tirsdag den 27. november, hvor der vil blive serveret kaffe og kage mellem 15-17. I Lundby åbner den nye afdeling fredag den 7. december klokken 12.30-13.30, hvor der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. /helena