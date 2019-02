Shop-amok: Bolig- og livsstilmesse kommer til Svendborg

Svendborg: Designermøbler, økologiske delikatesser og gode råd og vejledning til skønhed og wellness. Bolig- og livsstilsmessen Bolig, Mad og Design byder på lidt af hvert, når den gæster Svendborg i weekenden den 23. og 24. februar. Det er 26. gang, at den omrejsende messe gæster Svendborg, og i år kommer de over 150 udstillere til at brede sig over 4000 kvadratmeter.

I 2018 kunne arrangørerne melde rekord med over 21.000 besøgende til messen, og denne gang kan du finde inspiration til indretningen både inde og ude. I den gastronomiske ende vil der være øl, vin, mad og økologiske delikatesser og også med smagsprøver. Under wellness, skønhed og livsstil vil det være muligt at købe produkter og få gode råd med på vejen om alt fra guldsmykker til tøjbrands.

Messen finder sted i Svendborg Idrætscenter og har åbent fra 10 til 17 begge dage. Entré er 80 kroner for voksne og 30 kroner for børn mellem 12 og 17 år. /hetja