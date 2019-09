Egense: I Egense Forsamlingshus er der aktiviteter for enhver smag hen over sensommeren og efteråret. Programmet byder blandt andet på vildtaften, fyraftensmøde om vinterklargøring af haven samt flere foredrag, hvor blandt andre Jan Pytlick kommer og fortæller om kommende sportslige udfordringer, og om det gode liv på Thurø i en travl hverdag sammen med familien.

Startskuddet i arrangementsrækken er en aktivitetsweekend for hele familien 13.-14.-15. september. Her kan man om fredagen deltage i fællesspisning kl. 18. Om lørdagen kan børn, unge og voksne fra kl. 10-15 komme og lave en fuglekasse eller et insekthotel under kyndig vejledning af Knud Madsen.

Det er samtidigt muligt at deltage i den fælles arbejdsdag til gavn for huset og Grønningen. Her er alle velkomne, også selv om det bare er for at deltage en time eller to. Der skal males, luges, klippes og beskæres. Beboerforeningen serverer frokost.

Er man ikke til det praktiske arbejde den dag, kan man i stedet være med til "Bage-brødkursus", der afvikles om søndagen fra kl. 10-15.

Alle arrangementer er beskrevet på beboerforeningens hjemmeside www.egenseforsamlingshus.dk, hvor man kan tilmelde sig og samtidig se hele programmet.

Måske bliver det foredraget, der handler om den største succes i dansk filmhistorie; Olsen-banden, der skal skrives i kalenderen? Eller noget helt andet?