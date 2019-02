Svendborg: Svendborg Senior Idræt efterlyser flere voksne mænd på et selvforsvarshold, der træner hver mandag eftermiddag på Abildvej. Bag holdet står Kim Rasmussen, klubleder og cheftræner i Aikido Dojo Svendborg, og han forsikrer, at træningen ikke er farlig, men derimod både giver masser af motion og god energi i et fællesskab, hvor der er rigeligt med plads til livgivende grin.

Kim Rasmussen siger også, at træningen alene er defensiv. Der trænes i halvanden time, der er delt op i tre moduler: Først varmes der godt op, derefter øves faldteknik, inden holdet slutter af med øvelser i selvforsvar. Det koster 500 kroner for 14 gange, og tilmelding kan ske på svsi.dk eller på Svendborg Senior Idræts kontor, telefon 6223 3019. /gru