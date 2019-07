Selskabet stiftet og maskinerne købt: Nyt tapperi på vej på Sydfyn

Alt tyder på, at et nyt tapperi vil være åbnet på Sydfyn inden årsskiftet. Arkivfoto: Christer Holte

Svendborgenseren Jørn Windahl har sammen med en kompagnon stiftet et selskab og indkøbt det fornødne udstyr, og de forventer at åbne et tapperi inden årsskiftet.

Sydfyn: Selskabet Ø-tap ApS er en realitet, og udstyr til tapning er indkøbt. Kun når det kommer til placeringen, er der stadig usikkerhed. Det er status for den virksomhed, som svendborgenseren Jørn Windahl sammen med sin forretningskompagnon Niels Christian Nørgaard Nielsen, Refsvindinge, er på vej til at åbne. De to har sonderet terrænet og mener bestemt, at der er et hul i markedet. - Der findes mange tapperier, men ikke rigtigt nogen, der tapper for andre. Hvis de gør, er det i hvert fald kun i meget stor skala, siger Jørn Windahl.

Løntapperi Tapperiet bliver et såkaldt løntapperi, forklarer han. - Vi har ikke egne produkter, men skal kun tappe for andre. Og vi kan tappe hvad som helst - om det så er øl, kaffe, vin, vand eller iste, siger Jørn Windahl og oplyser, at han og Niels Christian Nørgaard Nielsen har været på indkøb rundt omkring i landet og har erhvervet en maskinpark, som ikke bare gør det muligt at tappe helt op til 15.000 flasker i timen, men også at pasteurisere og tilsætte kulsyre. Og de føler sig ret sikre på, at der er kunder derude. - Det kan være mikrobryggerier eller nogle, der laver kold kaffe, importerer vin eller vil lave "private labeling". Som for eksempel en bank, der vil have en danskvand med eget navn på, siger Jørn Windahl.

Stedet mangler Han fortæller også, at han og kompagnonen allerede har fået flere henvendelser fra mulige kunder, men at ingen aftaler er indgået. Årsagen er den enkle, at de stadig ikke har fundet en lokation til virksomheden. Panikken har dog ikke indfundet sig. - Vi er på udkig og har kig på flere steder, og det skal nok lykkes at finde det helt rigtige. Vi forventer at være i drift i løbet af i år, lyder det 48-årige Jørn Windahl, der ydermere oplyser, at tapperiet meget gerne må få adresse i Svendborg, men at det ikke er et nagelfast krav. Han og Niels Christian Nørgaard Nielsen har begge en fortid i energibranchen, og det er fra den, de kender hinanden, oplyser Jørn Windahl.