Seks unge fynboer taget med ulovlige knive og narko

Klokken 00:15 træffer Fyns Politi rutinemæssigt en hvid Seat Altea på Baagøes Alle i Svendborg.

I bilen sidder seks unge mennesker. Bilen er ikke registreret og føreren af bilen, en 19-årig mand fra Assens, kan ikke redegøre for, hvordan han er kommet i besiddelse af køretøjet. Han bliver anholdt og sigtet for narkokørsel og for at køre uden kørekort.

Udover føreren er der yderligere fem personer i bilen, der blev tilbageholdt: En 19-årig kvinde fra Assens, en 19-årig mand fra Assens, en 20-årig mand fra Assens, en 26-årig mand fra Faaborg og en 16-årig ung mand fra Tommerup.

Politiet har udarbejdet en socialrapport for den sidstnævnte, da man er bekymret for det selskab, han har fulgt.

I bilen fandt politiet seks ulovlige knive og narkotika af forskellig karakter.