Fyns Politi har modtaget seks anmeldelser af indbrud i Svendborg hen over weekenden. I to tilfælde blev tyvene stoppet i akten.

Svendborg/Egebjerg: En mand, der søgte adgang til et hus på Sundbakken i Svendborg natten til lørdag, nåede aldrig i mål med sit ærinde. Den formodede tyv hoppede op på taget af en fritliggende carport, men trådte igennem bølgetaget og måtte herefter opgive ævred. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport for weekenden, der var fyldt med indbrud og indbrudsforsøg i Svendborg-området. Udover det mislykkede forsøg fra Sundbakken har fem andre husstande haft indbrud henover de seneste dage. På Kildebæksvej blev en tyv også standset i et indbrudsforsøg. Det skete også natten til lørdag. Her var en gerningsmand brudt ind i en villa og var i færd med at gennemgå ejendommen, da beboeren vågnede og begyndte at råbe op, hvilket fik tyven til at løbe fra stedet.

Ulåst udestue Indbrud nummer tre skete i en beboelse på Fruerstuevej i Svendborg lørdag morgen mellem klokken 8.30 og 10.15. Her forsøgte en gerningsperson først at komme ind via vinduerne i en udestue. Tre vinduer blev forsøgt brudt op uden held, men herefter fandt tyven ud af, at udestuens dør var ulåst og kom ind ad den vej. Inde fra huset har vedkommende rodet skabe igennem og blandt andet stjålet en Macbook Air, smykker og en læderjakke. På Ranunkelvej brød en eller flere tyve ind i et hus ved at bryde et soveværelsesvindue op med et koben. Herefter er man stukket af med en stol. Det indbrud fandt sted mellem fredag eftermiddag og lørdag formiddag. Nogenlunde samme fremgangsmetode blev brugt på en ejendom på Christiansvej i det nordlige Svendborg. Et sted mellem onsdag og fredag i sidste uge brød nogen ind i huset og stjal fire-fem USB-stik og nogle smykker.

Konfirmationsgaver væk Vi slutter den kedelige serie af indbrud i Egebjerg, hvor beboerne i et hus på Tørvelong søndag morgen måtte indse, at der var forsvundet både smykker og konfirmationsgaver fra hjemmet. Her ser det ud til, at gerningspersonenen er kommet ind via en altandør på 1. sal, oplyser Fyns Politi.