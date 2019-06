Svendborg: Det har været undervejs et godt stykke tid, og nu er det klar til at blive taget i brug.

Lørdag 29. juni indvier Svendborg Amatør Sejlklub sit nye klubhus, der ligger ned til stranden på Færgevej. Og det sker med pomp og pragt.

Klokken 14.05 kommer borgmester Bo Hansen (S) forbi og klipper den røde snor, alt i mens Peder Most Garden spiller musik. Derefter er der åben indvielsesfest frem til klokken 17.00.

- Vi er meget stolte over at kunne vise resultatet af flere måneders byggeri. Klubhuset, der nok er Danmarks bedst beliggende, er nu med faciliteter, der er nødvendige for at drive en sejlklub i dag, siger formand for sejlklubben, Per Ingemann Nielsen, i en pressemeddelelse.