Se video: Senioridræt med nyt tilbud om træning af hjernen

- Vi har i det seneste halve år kørt et forsøg med smart-træning i samarbejde med DGI, og nu bliver det for første gang til et tilbud i vores katalog, fortæller Birthe Bergmann, der er senior-, fritids- og idrætskonsulent i Svendborg Kommune.

Nyt på programmet er et hold for ældre, der vil ud og køre på elcykel sammen, og foreningen har også et tilbud om såkaldt smart-træning - en ny træningsform, der både skærper hukommelsen, styrker balancen og træner hjernen.

Svendborg: Udbuddet af tilbud fra foreningen Svendborg Senior Idræt vokser år for år, og da der lørdag blev åbnet for tilmelding til den kommende sæson, var der 29 forskellige motions- og idrætstilbud at vælge imellem.

Hold kun for mænd

Svendborg Senior Idræt har et overtal af kvinder blandt de 1000 medlemmer mellem 60 og 95 år, og for at få flere mænd er der i de seneste par år oprettet særlige hold, hvor kvinder ikke har adgang.

Det første var holdet "Mænd i Naturen", der var for mænd, der tog ud og delte naturoplevelser. Der er også oprettet et såkaldt turbohold, hvor antallet af deltagere i sidste sæson steg fra 12 til 20 mænd, og nu er der også et tilbud om selvforsvar.

- Det startede med, at der kom en mand, som gerne ville lære selvforsvar, og nu har vi som et forsøg kørt et lille hold sammen med klubben Aikido. De er kun fire-fem stykker, men de hygger sig, og vi tror, at der er flere, der kunne tænke sig at prøve det, siger Birthe Bergmann.

Man kan tilmelde sig til den nye sæson på nettet på adressen www.svis.dk eller ved at møde op på kontoret i Svendborg Idrætscenter på Ryttervej. Kontoret har åbent mandag, onsdag og fredag mellem klokken 10 og 12.