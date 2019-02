Tegningerne for et kommende Simac er blevet offentliggjort. Uddannelsesinstitutionen skal fremover have hjemme og være en integreret del af Svendborg Havn. Tegning: C.F. Møller Architects.

Onsdag eftermiddag blev det afsløret, hvordan det nye Simac, der skal bygges på havnen, kommer til at se ud. Ifølge beslutningstagerne er god grund til at have høje forventninger til byggeriet.

Svendborg: Visionerne har længe været fremme, men indtil nu har man måttet tænke sig til, hvordan et nyt Simac med hjem på havnen rent faktisk ville give sig ud. Det behøver vi ikke længere. Onsdag eftermiddag blev tegningerne for byggeriet, der efter planen skal stå klar i 2022, afsløret, og dermed ramte folkene bag Simac-planerne en milepæl. - Vi er fantastisk glade og fantastisk stolte af, at vi er kommet så langt med projektet, at det begynder at visualisere sig, siger Jesper Bernhardt, direktør i Simac.

Byggeriet er muliggjort blandt andet takket være en betydelig donation på 100 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.



Svendborg Maritime Erhvervspark P/S er ansvarlig for at finansiere, færdigudvikle og bygge den maritime erhvervspark.



Vinderprojektet for Det ny Simac er tegnet af C.F. Møller Architects og Effekt Arkitekter med C.F. Møller Architects som totalrådgiver. Effekt vandt desuden konkurrencen for konkretiseringen af "Fremtidens Havn" - Svendborg Kommunes klimasikrings- og byudviklingsprojekt for hele Svendborg Havn.



Det ny Simac, som i alt bliver 12.500 kvadratmeter brutto, vil ifølge vinderprojektet indeholde:

Fællesarealer på 1.880 kvadratmeter. Herunder Campustorvet, Open Learning Center og Student Service Area.

Undervisningsarealer på 6.585 kvadratmeter. Herunder undervisningslokaler i forskellige størrelser, to auditorier, en række forskellige laboratorier/værksteder samt simulatorcenter med virtuelle læringsmiljøer.

Administration på 320 kvadratmeter med kontorer og mødelokaler til ledelse og administration.

Det er Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescente (SMUC), der har gennemført og betalt for arkitektkonkurrencen for hele Nordre Kaj, mens Svendborg Kommune overordnet er ansvarlig for alt myndighedsarbejde samt det videre arbejde med at realisere helhedsplanen for området. SMUC Fonden er desuden ansvarlig for at finansiere, udvikle og bygge det ny Simac.

Et kig indenfor i det nye Simac afslører, at der er arbejdet med få bærende vægge. Det skulle ifølge arkitektfirmaet gøre planløsningen fleksibel, så bygningen kan ændre indretning over tid. Bygningen bliver desuden integreret i havnepromenadens forløb og det kvadratiske grundplan danner hjørner til fire pladser, der leder ind til bygningens centrale atrium. Tegning: C.F. Møller Architects.

Åbent og transparent Det er snart et år siden, at arkitektkonkurrencen for Det ny Simac blev udskrevet. 30 firmaer bød ind, og fire udvalgt til til at gå videre. Fire blev til siden til to, nu er arkitektfirmaet C.F. Møller Architects med virksomheden Effekt Arkitekter som underrådgiver udpeget som endelig vinder af konkurrencen. Firmaets bud matcher bedst med det, som dommerkomiteen ønsker sig af et kommende Simac, forklarer Frederik Ejlers, der bestyrelsesformand for Fonden Svendborg Maritime uddannelsescenter (SMUC). - Og det har været at lave en moderne undervisningsbygning, som imødekommer Simacs behov for at være en moderne vidensinstitution, som kan betjene Det Blå Danmark, siger formanden for fonden, der står for byggeriet. Tegningerne skitserer, hvordan det nye Simac skal bygges i beton og med glasfacader. Indvendigt er der lagt op til en løsning med ret få bærende vægge, hvilket giver en fleksibel planløsning, hvor der let kan laves om på indretningen. Desuden lægges der i projektet op til, at der skal være store fællesarealer, undervisningslokaler i forskellige størrelser, to auditorier, en række laboratorier samt et simulatorcenter med virtuelle læringsmiljøer. Og naturligvis kontorer og mødelokaler til personalet. I alt fordeler det sig på 12.500 kvadratmeter i fire etager, som giver en højde på cirka 18 meter. - Det er et rigtig godt bud på et moderne byggeri med store, åbne og transparente rum inde i midten og et meget flot atrium og nogle gode undervisningsfaciliteter. Det bliver et godt hus til undervisning, lyder det fra Frederik Ejlers. Netop funktionaliteten i bygningen har været et stort ønske fra Simacs side, forklarer direktør Jesper Bernhardt. - Vi har ikke været fokuseret på en bestemt form eller udseende eller farve, men været interesseret i, at det var multifunktionelt og fleksibelt på en måde, så vi også kan bruge det nye Simac om 50 år. Og der rammer vinderforslaget rigtig godt i forhold til de ønsker, siger han.

Tidsplanen for Simac-byggeri Maj 2018: Arkitektkonkurrencen blev udskrevet. 30 hold bød i prækvalifikationen ind på at deltage i arkitektkonkurrencen for Det nye Simac.Juni 2018: Blandt de 30 blev fire hold udvalgt til at komme med deres bud på, hvordan Nordre Kaj som ny bydel skal se ud i fremtiden.



Oktober 2018: To af de fire hold blev udvalgt til at gå videre til fase to i konkurrencen. Her skulle de to hold udarbejde et forslag til, hvordan det nye Simac skal se udformes.



Februar 2019: Vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggøres. Resten af 2019 går med projektering, lokalplaner, borgerhøringer, miljøpåvirkningsundersøgelser, byggetilladelser og udbud.



Marts 2020-september 2021: Det nye Simac bliver bygget.



2022: Indflytning og indvielse.

Vinderprojektet har taget afsæt i kommunens helhedsplan, Fremtidens Havn, hvor Kobberbækken foreslås genåbnet som et socialt og rekreativt område, og har indbygget det i planerne for et nyt Simac. Tegning: C.F. Møller Architects.

Integreret del af havnen Det er ikke kun de fysiske faciliteter af selve Simac-byggeriet, som arkitektfirmaet har udarbejdet, og i konkurrencen lå også et krav om at skitsere, hvordan bygningen spiller sammen med planerne om en ny maritim erhvervspark, der skal ligge ved siden af Simac, og at give et bud på, hvordan hele bydelen på Nordre Kaj - med boliger og erhverv - kan se ud. Også det løste C.F. Møller og Effekt fint, mener Frederik Ejlers. - Så udover en god skole til Simac, synes vi også, at det kan blive til en god bydel for Svendborg på Nordre Kaj, som kommer til at minde om det indre Svendborg i tæthed. Der bliver nogle gode boliger og et godt erhvervsområde. Det er vi glade for, for det er også vigtigt for os, at Simac indgår som en aktiv del af Svendborg og Svendborg Havn. - Vi ville være kede af at ligge helt alene nede på havnen, men det kommer vi ikke til med det her, siger han.

Der har fra dommerkomiteen, SMUC Fonden og Simac været lagt stor vægt på, at et nyt Simac ikke skulle slutte sig om sig selv, men være åbent og en integreret del af Svendborg Havn. Den nye Simac-bygning er oplyst midt i billedet, mens bygningerne til højre herfor er en maritim erhvervspark og erhvervsbygninger. Tegning: C.F. Møller Architects.

Kan justeres Jesper Bernhardt pointerer, at der fortsat kan og vil blive justeret i vinderprojektet, og at der dermed kan være ting, som vil blive anderledes i forhold til de præsenterede tegninger. - Når det er sagt, så mener jeg, at vi med det her opnår at få nogle rammer, som skal til for at udvikle på et af Danmarks vigtige industrielle støttepiller, nemlig det maritime. Det vil vi kunne i den bygning i betydeligt højere grad, end vi kan i dag, siger Jesper Bernhardt. - Så vi er meget tilfredse med det resultat, der er blevet præsenteret, og vi er helt sikre på, at vi når helt i mål med projektet.

En skitsering af, hvordan Nordre Kajs indretning i fremtiden kan se ud. Tegning: C.F. Møller Architects.