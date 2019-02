Svendborg: Efter en mørk vinter, går vi lysere tider i møde. Fredag går solen ned klokken 16.44, men Svendborg vil lyse op nogle timer derefter. Årets lysparade med titlen "Vandring fra vinter til vår" får svendborgenserne på march gennem bymidten. Med lanterner. Med farver og musik.

Der har været stor interesse for årets parade, selvom kuldegraderne og mørket måske kan virke lidt mindre indbydende end sommerparaden for halvandet år siden. Det fortæller Josefine Ottesen, der udover at være forfatter tager sig af pressearbejdet for Sydfyns Kulturforening, der står bag paraden.

- Vi har fået lavet over 100 lanterner, og der har været stor interesse for de åbne værksteder, vi har haft, siger hun.

Sydfyns Kulturforening har opfordret deltagere til selv at bidrage til lysparaden ved at medbringe egne lyskilder, og Josefine Ottesen ser frem til at mærke byens kreative sjæl.

- Jeg glæder mig helt vildt til at se alle de måder, folk har tolket vores invitation på.

Fredagens parade starter på Torvet klokken 17, og derfra går turen ad Kattesundet, Gerritsgade, Møllergade, Bagergade og Skolegade for til sidst at ende tilbage på Torvet. Elever fra Oure Højskoles dansehold vil mænge sig med de marcherende, mens der flere steder på ruten vil være lyde og musik fra flere kor og musikensembler. Særligt ved Krøyers Have og i Gerritsgade og Møllergade er der flere musikalske indslag. Derfor mener Peter Ørting, der er en af de syv personer i kulturforeningens styregruppe for arrangementet, at disse punkter på ruten er oplagte steder at stille sig som publikum.