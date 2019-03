Nyborgvej

På baggrund af en analyse er kommunen blevet bekendt med en øget risiko for cyklister, der færdes i krydset Nyborgvej/Kobberbæksvej, hvorfor man gerne vil etablere et blåt cykelfelt på kørebanen samtidig med at et helleanlæg på Kobberbæksvej skal flyttes lidt for at gøre plads til lastbiler. Desuden bliver der forbud mod venstresving fra nordlig retning. Pris i alt: 80.000 kroner.