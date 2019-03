Vindeby/Svendborg: Fem husejere i Svendborg-området havde i den forgangne uge besøg af den slags, som de helt sikkert helst havde været foruden.

Der var nemlig indbrud i alle fem hjem, oplyser i Fyns Politi i sin døgnrapport.

Her kan man læse, at der i den østlige del af Svendborg var indbrud både i Knastvænget og Stængelvænget. I Knastvænget blev et vindue til et soveværelse brudt op med et koben på et tidspunkt mellem onsdag morgen og fredag aften, men trods en tur rundt i hele huset fandt tyven tilsyneladende intet af interesse, for der synes ikke at være stjålet noget. Det blev der til gengæld i Stængelvænget, og her var det også et soveværelsesvindue, som blev brugt til at få adgang til boligen. Her fandt tyven smykker og en Iphone 5, og ifølge døgnrapporten er det sket i tidsrummet fra torsdag morgen til søndag eftermiddag.