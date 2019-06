Se de vilde scener: GOG-spillerne modtaget med røgbomber forud for finalen

GOG-fans samlede sig ude foran arenaen for at tage imod deres helte, som torsdag aften kan blive danske mestre i håndbold.

Gudme: GOG-truppen blev mødt af sang, dans og røgbomber foran hjemmebanen i Gudme forud for DM-finalen, der spilles torsdag aften.

Spillerne havde været ude at gå en tur i området inden aftenens opgør. Da de vendte tilbage, blev de mødt af en fanskare, der havde stillet sig ude foran arenaen for at vise deres opbakning og for forhåbentligt at give spillerne det sidste boost inden kampen, hvor DM-guldet kan afgøres.

Vinder eller spiller GOG uafgjort mod modstanderne fra Aalborg, vinder den sydfynske klub det danske mesterskab for første gang i 12 år.

Kampen fløjtes i gang klokken 20.30.