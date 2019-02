En lyskæde viklet om huen, et syltetøjsglas med et fyrfadslys eller et neongrønt lyssværd. Lyset var overalt fredag på Torvet i Svendborg i det tidsrum, hvor eftermiddag bliver til aften. Svendborgenserne havde nemlig sat sig for at vandre fra vinter til vår i forbindelse med lysparaden, hvor flere hundrede mennesker gik i samlet flok igennem byen og markerede, at det er kyndelmisse.

Søstrene Kristina og Michala Ovens har klædt sig i knæklys i et væld af farver, for det skulle være "skørt, kulørt og lysende", og ligesom pigerne fra Tved Skole, har de også taget to ansigter med. Også vædet i knæklys. Foran dem står den hovedløse bejler, der er en flere meterhøj dukke med frit svævende hoveder.

- Det skulle være et hoved, og så har vi selv valgt ansigtet, siger Lea Maria Bang på 12, der er her med sine skolekammerater Cecilie Sundstrup og Lærke Slabiak, der alle går i 6. klasse på Tved Skole.

Alle indslag har det til fælles, at de skaber et univers. Universet, hvor lys kæmper mod mørke. Svendborgenserne er bevæbnet med cykellygter, havefakler og fantasi.

I ét butiksvindue er der et strygerorkester med violiner og contrabas og i et andet et rockband. De er alle en del af Folkalicious, der er orkestre med elever fra musikskoler rundt omkring på Fyn.

Og Svendborg-paraden, der er skabt med formål, om at samle området om noget fælles, synes at være meget mere end blot det.

I Vor Frue Kirke er vinduerne lyst op og lidt i halv seks begynder klokkespillet at brede sig over torvet. Med røde næser og strikhuer er der flere, der nynner med på "Gå væk vinter, gå væk vinter", som er lysparadens sang, der lyder fra kirketårnet. Få øjeblikke senere begynder paraden at vandre ned gennem Kattesundet. Og som hundredevis af mennesker og meterhøje paradedukker flasker sig ned gennem de smalle stræder, begynder man at mærke, hvordan lysparaden ikke blot er en gåtur, men et helt univers.

Kong Vinter stirrede ned over folkemængden med hans røde øjne. Skelettet bestod af jern og som et cykelstyr, kunne Kong Vinter bevæge hovedet til begge sider. Foto: Katrine Becher Damkjær

Fællesskab

Men hvad får voksne mennesker til på en isnende kold vinterdag at vikle sig ind i lyskæder og drive ind i et eventyr-univers om vinterkongen og vårprinsen.

- Det er jo en kæmpe samling af svendborgensere, der er her for at støtte op om fællesskabet. Det handler om andet end bare at snakke. Vi kommer hinanden nær gennem alle de her kreative aktiviteter, der er, fortæller Elena Christensen, der netop har sunget den sidste strofe af "Se nu stiger solen", som en del af et kæmpekor, der er samlet i Krøyers Have.

- Det er jo et smadderflot arrangement, og så kan man være fælles om noget, selvom man egentlig giver meget lidt. Jeg har for eksempel kun givet de to og en halv time, jeg har øvet med koret, og det gør også noget. Vi er sammen om det, slutter hun.

Elena Christensen og resten af koret, der er klædt i hvidt, som den herskende kong Vinter, bevæger sig i samlet flok ned gennem Ramsherred ved Rådhuset og tilbage på torvet.

Klokken har passeret 18-30. Kulden stikket i fingrene, næserne er røde og ånden siver ud som en hvid, varm tåge i den isnende luft.

Alligevel er der smil at finde på de flestes læber.

Svendborg er en by med sin egen parade. For anden gang. Det er blevet en tradition.