Se billederne fra irske dage i Svendborg: Sød musik og skøre instrumenter

I tre dage har der været irsk musik for fuld udblæsning i Svendborg. Lørdag var de mange amatørmusikanter gået på gaden for at spille til stor glæde for forbipasserende.

Svendborg: Klokken var ikke meget over 10, da folk lørdag kunne slentre gennem byen til lyden af sød musik på hvert gadehjørne. Glade amatørmusikanter var nemlig droppet ind på forskellige gadelokationer i byen for at spille irsk folkemusik i forbindelse med det spritnye arrangement, der hedder irske dage. En idé som Jane Dabelsteen, Lars Mathiesen, Torben Mikkelsen og Niels Pedersen, der spiller irsk musik sammen på Arne B hver søndag, fik. - Vi oplever en stigende interesse for irsk folkemusik. Vi har selv lige været til irsk festival i København, og så synes vi, det kunne være sjovt at lave noget lignende i Svendborg, fortæller Jane Dabelsteen. 57 musikanter fra hele landet var dukket op til de irske dage, hvor der blandt andet skulle spilles i Svendborgs gader. Musikanterne har i løbet af weekenden også været med i en workshop, hvorefter de er blevet bedt om at finde sammen i små grupper, som de skulle spille i. Nogle af dem, der havde fundet sammen foran cafe WØ, var Dorthe Mørch fra Ollerup, Ditte Marie Fogsgaard fra Vejle og Anders Gormsen fra Strynø. - Vi spiller ikke normalt sammen. Vi mødte hinanden i går på workshoppen, så det er helt tilfældigt, at vi er endt sammen her i dag, fortalte Dorthe Mørch om musikanternes tilknytning til hinanden. Fælles for de tre er, at de er vilde med irsk folkemusik og af gode grunde er de også begejstret for den nye idé med irsk musik i Svendborg over flere dage. - Den irske ånd er, at alle kan være med. Det er også essensen af den her festival. Alle kan være med. Og her taler jeg både om musikanter og folk, der vil lytte til musikken, sagde Ditte Marie Fogsgaard, der blot er 26 år.

Hvad er irske dage? Idéen til at lave irske dage i Svendborg er kommet hos de fire musikanter Jane Dabelsteen, Lars Mathiesen, Torben Mikkelsen og Niels Pedersen, der spiller irsk jam på Arne B hver søndag. Den irske festival er den anden af sin slags. København har nemlig også en. Det er første gang i år, at man afholder irske dage i Svendborg.



Det er amatører med hang til irsk musik, der har kunne tilmelde sig. Man skulle have lidt erfaring med instrumenter, men ellers har alle kunne være med.



Da avisen talte med arrangørerne tilbage i maj måned, håbede man på 100 musikanter. Det blev til 57.



De irske dage bød blandt andet på åben scene fredag på Arne B, der har været workshops for musikanterne. Der er også blevet spillet i Svendborgs gader lørdag fra 10 til 14 og dagene sluttes af med irsk jam på Arne B søndag klokken 14.

Dorthe Mørch i gang med at synge og spille sammen med de nye spillekammerater Ditte og Anders i forbindelse med de irske dage i Svendborg. De har fundet sammen gennem en workshop fredag, og lørdag var første gang de spillede sammen foran cafe WØ. Foto: Linea Andersen

Livsbekræftende Også restaurant Torvet havde musikanterne fundet vej til. På gågaden ved Kvickly havde nogle stykker også placeret sig, og en enlig violinist kunne man også finde foran Røde Kors genbrugsforretning på Møllergade. Tog man turen lidt længere op ad gaden, ville man opleve, at der var godt gang i den foran musikbutikken Aksglæde. Otte musikanter havde fundet sammen i en gruppe, hvor der blev spillet på alt fra violin og guitar til sav og skeer. - Hvis en vil tage guitaren, så kan jeg synge, lyder det fra en af musikanterne i flokken. Kort efter påbegynder de sangen, og folk pibler stille og roligt til og danner en halvkreds om musikken, inden de igen trasker videre, da sangen er omme. En af dem, der lige havde forladt hjemadressen og stillet sig på gaden, var 66-årige Tove Busch. - Det er jo det bedste ved byen. Det er derfor vi flyttede hertil. Der er altid et eller andet eller nogen, der arrangerer noget, og det er dejligt - og ofte er det udgiftsfrit. Jeg elsker musik, og jeg synes, det er fantastisk, at der lige pludselig er musik, lige så snart jeg går ud af hoveddøren, fortalte Tove Busch, der flyttede til Svendborg i 2016. Ejer af musikbutikken Arne Aksglæde er vild med idéen om musikanter i gaderne og mener også, at irske dage er godt for byen. - Det giver liv alle steder. Folk stopper op, lytter og går videre. Og irsk musik er jo så livsbekræftende, så jeg kan ikke andet end at være glad, sagde Arne Aksglæde. De irske dage slutter søndag af med irsk jam klokken 14 på Arne B.

Folk stoppede op, lyttede lidt til musikken og gik derefter videre. Her er en mand faldet over musikanterne ved Aksglæde i Møllergade i Svendborg. Foto: Linea Andersen

Instrumenterne var alsidige. Her spilles der på skeer. Foto: Linea Andersen

Instrumenterne var alsidige. Her spilles der på sav. Foto: Linea Andersen

Foran musikbutikken Aksglæde havde otte amatørmusikanter fundet sammen, hvor de spillede i forbindelse med de irske dage, der afholdes henover weekenden. Foto: Linea Andersen

Her en violinist foran Røde Kors butikken på Møllergade. Lidt tvivlsomt om han er en del af de irske dage eller blot også var på gaden for at spille folkemusik. Foto: Linea Andersen

En af de fire arrangører Niels Pedersen spillede også selv på gaden i Svendborg lørdag. Her foran restaurant Torvet. Foto: Linea Andersen

Irsk musik ved cafe WØ lørdag i forbindelse med de irske dage. Fra venstre Ditte Marie Fogsgaard, Dorthe Mørch og Anders Gormsen. Foto: Linea Andersen

Glade forbipasserende. Foto: Linea Andersen

Foto: Linea Andersen

Foto: Linea Andersen

Folk stoppede op og lyttede med, da der lørdag var irsk musik rundt omkring i Svendborg by. Foto: Linea Andersen