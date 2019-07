Se billederne fra åbningen: Alle bakker op om sportsugen i Hesselager

Hesselager Sportsuge blev søndag skudt i gang for 40. gang, og den vil også fylde 50, lyder vurderingen fra nogle af kræfterne bag.

Hesselager: Når man skal fra Hesselager Forenede Boldklubbers klubhus og op til fodboldbanen, skal man forcere en lille bakke. Og måske er det udsigten til stigningen, der får en lille pige på en pedalløs cykel til at stoppe og kræve væske blot en snes meter efter starten. Den var ikke næppe gået i Tour de France, men det er ligegyldigt. - Det her er et socialt arrangement, og det handler om at hygge sig, fortæller Bent Skovshoved. Det er søndag formiddag og dag ét af Hesselager Sportsuge, og Skovshoved er formand for klubbens sportsugeudvalg og fortæller, at et halvt hundrede stykker foreløbig har meldt sig til enten at løbe, gå eller cykle rundt på ruter i landskabet. Og at det er så som så med konkurrenceelementet. - Tidligere havde vi tidtagning, men det var dyrt, så vi stoppede med det i sidste år. Nu handler det mere om at hygge sig med børnene, siger han.

Klar til sportsuge i Hesselager. Fra venstre er det Maj-Britt Nikolajsen, sportsugeudvalgsformand Bent Skovshoved, HFS-formand Inge Marie "Søster" Holmskov og Bent Juel Rasmussen, der har været frivillig ved samtlige 40 sportsuger og i år blandt andet speaker og arrangerer bankospil. Foto: Finn Eriksen

Stor opbakning Det er 40. gang, der er sportsuge i byen, og ligesom ved de tidligere udgaver går overskuddet til klubbens ungdomsafdeling. Sidste år blev det til omkring 70.000 kroner, og hvis ellers vejret arter sig, bør ugen kunne generere et lignende beløb i år, vurderer klubbens formand, Inge Marie Holmskov. Og hun ved godt, hvem hun skal takke. - Vi har nok 100 frivillige inde over, og det er imponerende i sådan en lille by, siger formanden, som på de kanter er bedst kendt som "Søster" og mener, at klubben har fundet den rigtige form. - Vi hjælper ikke til på festivaler, som så mange andre klubber gør, for vi tror ikke, vi har frivillige, der vil bruge så meget tid på det. I stedet spørger vi folk, om de har lyst til at tage en vagt på tre-fire timer her, og det siger de ja til. Når vi kalder, så kommer de, siger Inge Marie Holmskov, der også fortæller, at beboerne i Hesselager og omegn er dygtige til at støtte arrangementet ved simpelthen at dukke op til aktiviteterne.

Sportsugehygge på madrassen. Foto: Finn Eriksen

Stort jubilæum i vente 72-årige Inge Marie Holmskov har, så vidt hun da kan huske, været med til at arrangere samtlige 40 sportsuger, og det samme har Preben Juhl Rasmussen på 66. De erkender, at de ikke bliver yngre. - Når vi holder festen om lørdagen, kan vi godt mærke, at vi er de ældste, smiler Preben Juhl Rasmussen, mens formand Holmskov siger noget om, at lysten er intakt, men at hun jo for så vidt kan falde om i morgen. Men på spørgsmålet, om det helt store jubilæum venter i 2029, vakler de alligevel ikke. - Hvis der sker noget med os, er jeg sikker på, at nogen vil tage over, siger hun og peger på, at de første skridt mod en fremtidssikring allerede er taget. - Vi er begyndt på et generationsskifte, siger hun med adresse til, at Maj-Britt Nikolajsen er kommet ind i klubbens inderkreds. Det er hende, der har fået idéen til den militære forhindringsbane, som skal indvies om lidt, ligesom hun i sin egenskab af fritidsmusiker har lovet at spille, når der skal festes i teltet. - Hun er så kreativ og er rigtig god til at finde på tiltag, som ikke koster noget. Det er vigtigt, siger Inge Marie Holmskov, og inden Maj-Britt Nikolajsen griber mikrofonen og præsenterer forhindringsbanen, slår hun fast, at hun er klar til at tage en tørn. - Selvfølgelig er jeg det. Jeg er sådan en, der kaster bolde op, og min holdning er, at når man gør det, så skal man også gribe dem, siger hun. Fremtiden skulle være sikret.

Maj-Britt Nikolajsen tager ordet, inden snoren til den militære forhindsbane skal klippes. Foto: Finn Eriksen

Omkring 50 havde søndag formiddag meldt sig til at løbe, gå og cykle på ruter i Hesselager-terrænet. Foto: Finn Eriksen

Hesselager Forenede Sportsklubbers formand, Inge Marie Holmskov, er fast i troen på, at der også vil komme en 50. udgave af Hesselager Sportsuge. Foto: Finn Eriksen

Omkring 50 havde søndag formiddag meldt sig til at løbe, gå eller cykle på forskellige ruter. Her udøves disciplinen gang. Foto: Finn Eriksen

Cykelrytterne blev sendt af sted først. Foto: Finn Eriksen

Sportsugeudvalgsformand Bent Skovshoved i et tænksomt øjeblik. Foto: Finn Eriksen

De mener det, når de siger, at Hesselager Sportsuge er for alle. Foto: Finn Eriksen

Danmarksmesteren i OCR-baneløb i 2018, Andreas Stahl Olsen, indviede HFS's nye forhindringsbane. Foto: Finn Eriksen