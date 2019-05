Se billederne fra Spult-festivalen: Brasiliansk slackliner, gymnastikopvisning på havnen og yoga-croquis

- Hernede kan man se det ved, at der for eksempel lavet gymnastik i samspil med, at der er musikskolefestival lige ved siden af. Og at nogle dyrker yoga, mens andre sidder og tegner croquis og tegner portrætter af dem, der laver yoga, siger Jesper Bertelsen.

Det er ret tydeligt at se på havnen, at den ikke længere kun står på sport. For eksempel bruger en stor kulturaktør som Baggårdteatret festivalen til at præsentere sit nye program, ligesom der bliver lavet grafittiworkshops i Prøveparken og fotoworkshops i Fremtidsfabrikken.

Det er dog først fra i år, at det rigtigt kommer til udslag, forklarer Jesper Bertelsen, der sammen med Martin Brems er projektledere for Spult-festivalen.

Omme foran griller spejderne pandekager over bål. Og nede foran havnekontoret står publikummer og holder vejret, mens en brasiliansk slackliner går, hopper og danser på line ud over havnebassinet.

I 2016 blev Svendborg Sportsfestival. Det skete, efter Svendborg Gymnastikforening havde vundet Danskernes Idrætspris. Prisen udløste 100.000 kroner, som foreningen valgte skulle gå til at oprette begivenheden, som skulle gentages i 2017 og 2018.I 2018 blev det besluttet, at festivalen ikke længere kun skulle være forbeholdt idrætsforeningerne. Sportsfestivalen blev i den forbindelse omdøbt til Svendborg Sports- og Kulturfestival, Spult. I år løb festivalen over to dage med start fredag 24. maj, hvor der primært var aktiviteter centreret om Svendborg Idrætscenter, mens der lørdag den 25. maj var aktiviteter rundt omkring i midtbyen og på havnen.

Landsstævnebriller

Samspillet mellem kultur og idræt er i disse år særligt interessant. For om ikke så længe venter landsstævneværtsskabet, og skal det blive en succes, må de to til tider kontrastfyldte verdener kunne arbejde godt sammen.

Det mener kommunes kultur- og fritidschef, Søren Thorsager, som er taget til Spult med "landsstævnebrillerne" på.

- Det er klart, at de netværk, der bliver skabt her, bliver et væsentligt fundament for det, der skal ske om to år. Netværket mellem kultur og idræt skal der keres om, for det bliver guld værd til landsstævnet, siger Søren Thorsager.

På den måde fungerer Spult som en lille forsmag på det, der skal ske i 2021, når Svendborg altså er vært for DGI Landsstævnet.

Og Søren Thorsager har allerede lært meget om, hvad der fungerer, og hvad der eventuelt ikke gør.

- Det handler om at finde balancen, så der bliver noget for de aktive udøvere, men også aktiviteter for gæster, som kommer mest for at kigge. Der skal vi finde det rette mix, så der er noget for alle, siger han.

- Og hvis vi overhovedet var i tvivl om, hvorvidt havnen skulle i spil under landsstævnet, så er vi det ikke længere. For bedre ramme får man ingen andre steder i verden, tilføjer kultur- og fritidschefen.

Jesper Bertelsen medgiver, at han og de andre Spult-tilrettelæggere også har haft landsstævnet for øje under festivalen.

- Det her giver os en følelse af, hvordan det bliver. Vi prøver en masse aktiviteter af her i havneområdet. Det er ikke sikkert, at placeringerne af aktiviteterne bliver præcist sådan, men vi prøver det af og ser på, om det fungerer at have et gymnastikgulv lagt ud på havnen, ligesom vi er opmærksomme på, hvordan lyden kommer ud af højtalerne og sådan noget.