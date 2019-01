Se billederne fra Hjortø: Havnen var væk, og møllen var blevet til en ø

Hjortø: Onsdagens massive vandstandsstigninger toppede onsdag eftermiddag, og store dele af det Sydfynske Øhav var ramt. Det var også tilfældet på Hjortø, hvor hjortøbo Erik Boel var ude at gå en tur.

- Det var ikke vildt vejr herovre. Vi var mange, der var ude at gå, siger han, da avisen fanger ham på telefonen dagen efter.

Den nærmeste vandstandsmåler står i Svendborg, og her toppede DMI's måling med 150 centimeter over normal vandstand klokken 13.00 torsdag.

Med på gåturen havde Erik Boel sit kamera, og selv siger hjortøboen, at det var et vildt syn, der mødte ham onsdag eftermiddag.

- Det var ret dramatisk. Vandet stod op til digerne, og havnen var stort set væk. Man plejer at kunne gå ud til møllen fra to sider, men i går var den isoleret som en lille ø, siger Erik Boel og tilføjer, at der ham bekendt ikke er sket noget skade på møllen.