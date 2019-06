Se billederne - demonstranter slog nok et slag for børnene

Søndag benyttede et par hundrede lejligheden til at demonstrere for mere personale i daginstitutionerne. Og en af initiativtagerne mener ikke, at kravet er urimeligt.

Det handler bare om forholdene 1:3 og 1:6 forstået på den måde, at der ifølge fagforeningen BUPL's anbefalinger bør være en voksen for hver tre børn i en vuggestue, mens der i en børnehave maksimalt bør være seks børn for hver voksen.

Tom Skovløkke er tidligere daginstitionsleder og fandt det naturligt at træde til, da arrangørerne af den første demonstration ikke havde energien til at stå bag endnu en. Foto: Finn Eriksen

Naturligt at træde til

Det er anden gang, der slås et slag for sagen. Også 6. april blev der demonstreret under sloganet "Hvor er der en voksen", og da arrangørerne fra dengang ikke havde energien til at stable nok en demonstration på benene, fandt Tom Skovløkke og hans steddatter, Camilla Eriksen, det naturligt at træde til.

- Vi gør det, fordi det er vigtigt. Camilla har børn i daginstitutionerne, og jeg er bedstefar, siger Tom Skovløkke, der har undersøgt, hvem der lever op til BUPL's anbefalinger.

- Det er der kun to kommuner, nemlig Ærø og Langeland, der gør. I alle andre kommuner vil det være en forbedring, hvis man indfører det - også selv om det er et rimeligt krav, siger Tom Skovløkke og understreger, at der næppe ligger ond vilje bag i de kommuner, hvor der er langt imellem de voksne i børneinstitutionerne.

- Ingen har været ondskabsfulde - problemet skyldes, at staten har underkompenseret kommunerne, som derfor ikke har råd til en ordentlig bemanding, siger han, inden der er taler af blandt andre folketingskandidaterne Jesper Kiel og Rasmus Peter Henriksen fra henholdsvis Enhedslisten og SF.

Der er tale om en landsdækkende demonstration, og det skønnes, at der først i april var omkring 80.000 på gaden i de danske byer.

Omkring 700-800 deltog dengang i Svendborg, og Tom Skovløkkes håb er, at omkring 1000 vil dukke op denne gang.

Helt sådan går det ikke. Vel omkring et par hundrede har fundet vej til Torvet på en søndag, hvor vejret da også er til at lave så meget andet.

I kølvandet på demonstrationerne er Svendborg Kommune i øvrigt gået i gang med at undersøge, hvordan normeringerne ser ud i kommunens vuggestuer og børnehaver.