Se billederne: Vandet flyder på Svendborg Havn

Bendixens Fiskehandel er sammen med havnekontoret det sted, der først får forhøjede vandstande at mærke. Onsdag var der lagt paller ud i forsøget på at få kunder tørskoede ind i butikken. Foto: Julie Ruby Bødiker

Ved middagstid havde højvandet allerede sat sit tydelige præg på Svendborg Havn. Vandet steg, og svendborgenserne tog billeder, lod sig fascinerer og fandt deres omveje.

Svendborg: Der blev næææhet og gjort store øjne, der blev fotograferet, betragtet og fundet omveje eller andre metoder til at komme om ved den forhøjede vandstand, der over det meste af landet - og også i Svendborg - satte sit præg på årets anden dag.

Havnekontoret tættere på vandet en vanligt. Foto: Julie Ruby Bødiker

Omkring middagstid var vandstanden i Svendborg Havn omkring halvanden meter over daglig vande, og det var til at få øje på for alle de mennesker, der tog en vandretur langs kajkanten i høj sol og kold vind. Det gamle stålskib Caroline S. lå højt, mens vandet kyssede det øverste af kajen, Højestene lå stille med en broklap for stejl til at tage biler om bord, og ved Bendixen var der lagt en sti af paller, så kunder kunne komme nogenlunde tørskoede ind i butikken. Vandstanden forventes at nå sit højeste omkring klokken 15 onsdag.

Det er ved havnekontoret og Bendixens Fiskehandel, vandet først går over sine breder, når vandstanden stiger. Foto: Julie Ruby Bødiker

Man må finde sine omveje, når man er endt i en blindgyde af vand. Foto: Julie Ruby Bødiker

Højestene lå højt og dermed med en broklap for stejl til at tage køretøjer om bord. Færgen forventer at genoptage sejladsen med den sidste afgang 17.30 onsdag. Foto: Julie Ruby Bødiker

I inderhavnen var vandet allerede ved middagstid et godt stykke over kajkanten. Foto: Julie Ruby Bødiker

Flot vejr og stigende vandstand. Foto: Julie Ruby Bødiker

Ved middagstid var der også vand på dele af vejen på Jessens Mole. Foto: Julie Ruby Bødiker

Også Caroline S. lå højt onsdag middag. Foto: Julie Ruby Bødiker

Af med sko og strømper og ud i det kolde vand. Foto: Julie Ruby Bødiker

Vandet sniger sig ind på Havnepladsen. Foto: Julie Ruby Bødiker