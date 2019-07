Se billederne: Nu er der træer på Torvet i Svendborg

Svendborg: Et par børn plasker rundt i det piblende springvand på Torvet i Svendborg og ænser ikke bobcatten i hjørnet, der kører rundt med store kasser med høje træer i.

Træerne har været lidt tid undervejs, og er et prøveforsøg, hvor der bliver sat 12 mobile plantekasser på Torvet.

En såkaldt Torvegruppe har nemlig fået afsat 100.000 kroner til træer og bænke på den centrale plads.

Og nu er seks af dem altså blevet placeret på Torvet. De seks andre kommer om to ugers tid, forlyder det hos plantefolket onsdag eftermiddag.

Det er med vilje, at planterne er i flytbare kasser.

- Vi vil gerne have en fornemmelse af, hvor træerne skal være i fremtiden, sagde byrådsmedlem og formand for Torvegruppen Flemming Madsen (S) til Fyns Amts Avis den 11. juli.

Desuden forklarede han også dengang, at træerne og bænkene er til for at skabe et attraktivt torv, og ikke skal være til gene for de handlende.

- Stortorvet skal stadig være stortorv og fleksibelt. Det har hele tiden har været Torvegruppens oplæg. Det vil sige, at træerne og bænkene kun berører meget lidt eller slet ikke de torvehandlende. Vi vil gerne lave et indbydende torv, som de så sandelig også får gavn af, sagde Flemming Madsen til avisen.