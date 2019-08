Se billederne: Gammel Torvedag trak folk hjem til byen

Parret er enigt om, at torvedagen er en god lejlighed til at vise ungerne, at der er noget, der hedder gamle dage.

- Jeg boede i Svendborg de første 20 år af mit liv og var tit med min far til Gammel Torvedag, fortæller Stig Müller Jensen, som også fortæller, at familien har købt en grund på Thurø og altså er på vej til egnen.

- Hvad er det, han laver, far, lyder det fra Ludvig K. Müller, som er fem år og pointerer, at han snart fylder seks.

Klaus Lehmann har læst i Svendborg og var på visit for at opleve endnu en Gammel Torvedag. Foto: Finn Eriksen

En god tradition

Og minsandten om ikke vi møder nok en familie med en Svendborgforbindelse - nemlig Simon Riley og Mette Wortmann, som sammen med datteren Josephine tager en puster på plænen ved Vor Frue Kirke.

- Vi bor i Odense, men jeg har boet i Svendborg og har altid syntes, at torvedagene var hyggelige, siger Simon Riley og fortsætter:

- Jeg har fortalt Mette om Peder Most Garden og alle de gamle tosser, der står og drikker bajere, og nu, hvor vi har ferie, ville jeg vise hende det.

Den manøvre har næppe givet ham minuspoint i bogen.

I hvert fald fortæller Mette Wortmann, at der er masser af ting at kigge på, og at det er fedt, at nogen holder fast i det gamle i stedet for, at alt skal være nyt.

- Så det er en god tradition - hvis ellers vejret er med, siger hun, hvorefter parret konstaterer, at det i dag faktisk er helt perfekt.

Men på det tidspunkt er der også en god time til, det bliver skybrud.