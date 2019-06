Helena Dong i leopardprint er koreograf og kunstnerisk leder hos dansegruppen Foxy Ladies. Her ses hun sammen Sara Gadborg, der er skuespiller og efter sigende skal spille med i Rottefælderevyen til næste år. De to står sammen med Jan Schou. Foto: Katrine Becher Damkjær

Premiere i Rottefælderevyen, der for 136. gang slog dørene op for sommerrevy, hvor der naturligvis var mulighed for at nyde et glas på plænen inden forestillingen. Foto: Katrine Becher Damkjær