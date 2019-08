Sangmaraton i forsamlingshuset

Svendborg: Den tredje lørdag i august er der sangmaraton; et arrangement der sandt at sige henvender sig til sangglade folk. Der skal nemlig synges sange i 12 timer. Cirka 144 styk, skal man nok forvente.

Det er femte gang, at Vejstrup Valgmenighed står for at arrangere sangmaraton, og i år finder det altså sted lørdag den 17. august i Svendborg Forsamlingshus.

Tolv udvalgte personer vil tage værtstjansen på skift og motivere de sange, der skal synges med en forklaring om, hvorfor netop den sang er valgt. /anwni