Sang, dans og leg: Legetime og børnevenlig fællesspisning i Svendborg Forsamlingshus

Svendborg: Svendborg Forsamlingshus indbyder til legetime søndag den 24. marts, når folkemusiker Torben Wahlstrøm stemmer harmonikaen og spiller op til påskelege, sange om haren og små fortællinger. Alle fra fire år kan være med, og både børn og voksne er inviteret til at finde deres indre legebarn frem. Legetimen varer fra klokken 15.30 til 16.30 og fra klokken 17.30 vil der være børnevenlig fællesspisning med pasta, kødsovs og pølser for 85 kroner for voksne og 50 kroner for børn. /HETJA.