Samtalesalon om døden: Hvordan får vi talt om, at vi en dag skal miste hinanden?

Svendborg: Er døden blev et tabu i vores tid, og hvordan får vi talt med hinanden om, at vi skal miste hinanden - om ikke før, så når vi dør? Disse spørgsmål bliver stillet, når Svendborg Forsamlingshus afholder deres tredje samtalesalon i en række debataftener under overskriften "Samtaler om det væsentlige: liv, død og kærlighed."

Til arrangementet torsdag den 4. april er det valgmenighedspræst i Vejstrup, Anders Carlsson, der sætter en lup på en af livets sværeste samtaler, ligesom også to sygeplejerske fra Hospice Sydfyn, Bente Pedersen og Marianne Nielsen, er inviteret til at dele deres erfaringer.

Samtalesalonen tager form af en samtale med indbudte gæster og mulighed for samtale og debat med resten af salen. Arrangementet begynder klokken 19.30 og koster 50 kroner. Billetter kan købes på www.svendborgforsamlingshus.dk. /HETJA