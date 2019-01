Sag ender på politikernes bord: Enhedslisten vil stoppe nedrivning af gammelt hus

Enhedslisten rejser sag om nedrivning af gammelt hus i Kedelsmedstræde, som Hotel Svendborg vil rive ned for at lave parkeringspladser.

- Vi vil gerne i dialog med Hotel Svendborg for at finde andre løsninger, siger Jesper Kiel.

Han henviser til Halberg-koncernen, der ejer Hotel Svendborg, og har købt ejendommen, som man nu forsøger at få en tilladelse til at rive ned for at løse et parkeringsproblem. Jesper Kiel vil godt være med til at løse hotellets parkeringsproblem, men ikke hvis det indebærer huller i husrækken, der er fra omkring 1850.

- Man er i gang med at ødelægge en af de bygader, som Svendborg er kendt for, og derfor rejser vi nu sagen politisk. Hvis store virksomheder får lov til at pille enkelthuse ud af en række, så får vi et bybillede, som fjerner det billede, vi har af Svendborg, siger Jesper Kiel.

Partiets Jesper Kiel forklarer, at man rejser sagen i udvalget, fordi der i modsat fald er lagt op til, at den skal afgøres af administrationen på rådhuset.

Listen rejser sagen på et møde i Teknik- og Erhvervsudvalget den 7. februar, og det sker med et krav om, at sagen stoppes øjeblikkeligt og en foreløbig godkendelse trækkes tilbage.

Intet argument

Ejendommen ligger i et område, der er udlagt til såkaldt blandet bolig og erhverv, som også kan omfatte parkeringspladser. På den baggrund har formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), svært ved at forestille sig, at sagen bliver stoppet.

Han henviser til, at lokalplanen er fra 1999, og at der i 20 år er blevet ageret efter, at området havde en bestemt status.

- Vi har lavet en kommuneplan og en lokalplan, der udpeger det her til et erhvervsområde, og jeg kan på den baggrund ikke få øje på et sagligt eller fagligt argument for, at det nu ikke skal være erhvervsområde længere, siger Flemming Madsen, der altså afviser Enhedslistens forslag om at stoppe sagen.

Det er langt fra første gang, at Enhedslisten er gået til kamp mod en nedrivning af bevaringsværdige bygninger - også i området omkring Hotel Svendborg. Da Scala i 2014 forsøgte at købe den gamle badstue på Centrumpladsen for at udvide biografen, strittede Enhedslisten imod, men listen stod alene om modstanden.

Der var bred politisk opbakning til at ofre badstuen, men Scala har endnu ikke benyttet sig af muligheden for at rive den bevaringsværdige bygning fra 1924 ned.