Bent Christoffer Nielsens have eksisterer stadig ved hans barndomshjem i Landet. Men inden længe vil man formentlig også kunne opleve hans samling af særligt æbletræer på et stykke jord i Bregninge. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Foreningen Tåsinge Ildsjæle har langt om længe fundet et stykke jord, "Den Frugtsommelige Have" kan plantes på. Nu er lokalplanen for jordstykket i høring.

Tåsinge: Det har været en lang vej at gå. Men nu ser det langt om længe ud til, at tidspunktet for, hvornår Tåsinge Ildsjæle kan få plantet "Den Frugtsommelige Have", er inden for rækkevidde. Foreningen har fundet et stykke jord, haven kan plantes på, og lokalplanen, der er en forudsætning for, at haven kan blive til virkelighed, er nu i høring. - Det har været en lang, smuk vej med mange benspænd, så det er pragtfuldt at nå her til. Så er den sidste hurdle bare den endelige godkendelse. Sådan lyder det fra Mogens Viktor Andersen, der er formand for Tåsinge Ildsjæle. Foreningen blev stiftet med det formål at lave en kopi af tøsingen Bent Christoffer Nielsens private og meget særlige frugthave med næsten 100 forskellige sorter af hovedsagligt æbler samlet over flere årtier rundt omkring i naturen på Sydfyn, Tåsinge og øerne. Da Bent Christoffer Nielsen døde, sørgede foreningen for, at der blev lavet kopier af de mange træer fra samlerens have i landet. Men det har taget nogle år at finde frem til det rette jordstykke til haven, som skal fungere som både udflugtsmål, til formidling af øens frugtavlshistorie og som laboratorium for arbejde med frugter, podning m.m. for skoleelever.

Frivillige søges Jordstykket, som haven skal plantes på, ligger ved Stejlbjergvej i Bregninge. Det tilhører en lokalgårdmand. - Og så har vi en købsaftale, der er betinget af, at alt, hvad der skal til for at kunne etablere frugthaven, falder på plads, siger Mogens Viktor Andersen. Foreningen har rejst penge til at købe jorden for. 450.000 kroner kommer fra Svendborg Kommunes pulje til lokale initiativer, mens samlet en halv million kommer fra Landdistriktspuljen og LAG SØM. Lokalplanen for haven er i høring frem til 10. april, og ender den med at blive vedtaget, forventer Mogens Viktor Andersen, at de små kopier af de mange frugttræer kan plantes til efteråret, så haven kan åbne næste forår. Men der skal hænder til. - Så når vi får de endelige godkendelser på plads, vil vi efterlyse frivillige til projektet. Både nogen, der har lyst til at være med til at etablere frugthaven, og nogen, der vil være med til at udvikle, passe den og deltage i undervisningen sammen med Tåsingeskolen, siger Mogens Viktor Andersen og tilføjer, at en hjemmesiden for "Den Frugtsommelige Have" også er lige på trapperne.