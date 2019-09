Sådan anlægger man en have i ledtog med naturen

Til Haveselskabet Svendborgs temaaften den 1. oktober er der dog mulighed for selv at få fat i nogle af Helle Troelsens guldkorn. Med udgangspunkt i hendes egen have på 3200 kvm i Grønnegade i Troense vil hun dele ud af sin viden og store erfaring med at skabe en smuk og frodig have med mange rum og forskellige oplevelser.

Da Helle Troelsen udgav sin bog "Haven i Troense i ledtog med naturen" sidste år havde hun ikke forudset, hvilken succes den ville bringe med sig. Hun er nu travlt beskæftiget med at lave haveplaner for haveejere, der ønsker sig en ny og spændende have i Troensehavestilen, og hun har endda måtte lave en venteliste.

Rigt dyreliv

I foredraget giver hun også gode råd til at skabe en have med et rigt dyreliv. Insekter og mindre nyttedyr er både hyggelige at have i haven, nyttige bestøvere og kan være med til at begrænse skadedyrenes hærgen. Og haven kan sagtens indrettes, så den både er god at leve i for insekter og smuk at se på for mennesker.

Men det er ikke nok at designe og anlægge en smuk og levende have. Den skal også passes og udvikles for at forblive sund og spændende. Derfor giver Helle Troelsen også et par gode råd til pasning af haven med jordbearbejdning, gødning og kompost.

Haveselskabet Svendborgs temaaften holdes kl. 19 i Fredens Sognehus. Tilmelding skal ske senest 27. september via Haveselskabetets hjemmeside.