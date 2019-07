Så skete det igen: Ukrudtsbrænder skyld i brand

Endnu en gang kan Fyns Politi konstatere, at mange ikke har styr på ukrudtsbrændere, og onsdag over middag gik der ild i skur i Strandhuse i Svendborg.

Det er lige før, at der kun er en skuldertræk til overs for det hos Fyns Politi, når der kommer en melding om ild på grund af en ukrudtsbrænder.

- Det er endnu én i rækken, konstaterer vagtchef Milan Holck Nielsen, Fyns Politi.

Og denne gang var det i Strandhuse i Svendborg, at en tilsyneladende uforsigtig borger svingede lidt for meget med ukrudtsbrænderen eller måske havde glemt, at når man er færdig med at bruge den er den stadig meget varm.

For klokken 13.19 kom meldingen om ild i skur, og selv om det ikke var nogen voldsom stor brand og man generelt tager alle anmeldelser alvorligt kan vagtchefen blot konstatere, at det var endnu en gang en ukrudtsbrænders skyld.

- Der er al mulig god grund til at være forsigtig med ukrudtsbrændere, lyder rådet fra vagtchefen.