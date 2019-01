Så er der fondspenge til Sydfyn: Støtte til fodboldklub, postbåd og trafiksikkerhed

Svendborg: Kort før jul donerede Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark 8,7 millioner kroner til projekter, der skal fremme sikkerheden, sundheden og trivslen i hele regionen. Heraf går cirka 2,8 millioner kroner til projekter målrettet borgere på Fyn og øerne.

Inden for kategorien støtte til uddannelse i sikkerhed til søs og indkøb af nyt redningsudstyr som eksempelvis redningsveste har en række foreninger og organisationer i Svendborg fået støtte.

Lindheim Sunds Vikingeskibsforeningen i Vester Skerninge har fået 31.000 kroner, mens Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot er blevet tildelt 27.000 kroner, Skibslag V i Vester Skerninge har fået 23.209 kroner og Postbåden Hjortøs Venner er blevet tildelt 15.000 kroner.

Derudover har Tåsingeskolen modtaget 13.000 kroner i støtte til et trafiksikkerhedsprojekt, mens Blomster Cafeen af 2017 inden for kategorien sundhedsfremme har fået 7.500 kroner til et hjertestarterskab.

To millioner kroner er doneret for at styrke trivslen i regionen, og i Svendborg har Boldklubben Stjernen på Thurø fået 35.600 kroner i støtte til projektet "Brug bolden til mental sundhed".

Næste frist for ansøgning om støtte hos Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark er den 1. marts 2019.