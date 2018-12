Tre driftige mænd sørger for lys på torvets juletræ. Det har ellers drillet kommunen gevaldigt at få lys på. Men nu skulle den altså være fikset.

Svendborg: Man kunne forledes til at tro, at det er et julemirakel, når der lørdag - langt om længe - er kommet lys i juletræet på torvet.

Men det er det ikke. Det er såmænd resultatet af tre driftige herrers initiativ her i Svendborg.

Bankdirektør i Spar Nord, Ulrik Feveile, har ansvaret for julebelysningen i Svendborg - men ikke for lyset på juletræet, for det ansvar har kommunen - og det har altså drillet gevaldigt med at få lyskæden til at lyse.

Men det nagede alligevel Feveile, at lyset blev ved at udeblive. Og da Lasse Meyer fra Lasses El ApS af egen drift havde været et smut forbi juletræet fredag sidst på dagen og konstateret, at der skulle en ny lyskæde til - formentlig havde pærerne trukket fugt - greb Ulrik Feveile telefonen.

- Så ringede jeg til Niels Højlund (erhvervsmand i Svendborg red), for jeg vidste, han har en bil med en kran på og spurgte, om jeg måtte låne den og en mand, Brian Christensen, og det måtte jeg godt.

- Og så tog Lasse Meyer, Brian Christensen og jeg altså ud og satte lys på træet lørdag morgen, fortæller Ulrik Feveile.

- Det tog ikke lang tid. Vi gik vel i gang ved syvtiden og var færdige lidt over otte, siger Feveile.

Han oplyser desuden, at lyskæden havde Shopping Svendborg i forvejen, og den koster ikke noget at låne. Og hvad angår arbejdsløn til de tre herrer, så er det ikke noget at tale om.

- Det er gratis, garanterer Ulrik Feveile.