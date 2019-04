Så er den gal igen: Knivblade flænsede dækket på Mikkels mountainbike

For anden gang på et halvt år har mountainbikeryttere fået punkteret deres dæk i Hallindskoven. Begge tilfælde menes at være bevidst sabotage.

Svendborg: Mikkel Fogh Rygaard vil altid huske sin cykeltur lørdag eftermiddag. Men desværre ikke for noget godt. Mens han kæmpede sig op ad en af de stejle bakker i Hallindskoven i det østlige Svendborg, lød der et højt "puf". Derfor stoppede han for at se, hvad der var sket. Han opdagede hurtigt, at bagdækket var punkteret på grund af en stor revne. I samme moment passerede en mand Mikkel Fogh Rygaard og sagde, "der må ligge nogle glasskår". - Derfor gik jeg tilbage for at undersøge stedet, hvor jeg punkterede. Og der ser jeg knivbladet, der er presset med den sløve side ned i en stor rod i skovbunden. Der er meget grus på stedet, og hvis jeg havde væltet, kunne jeg have fået det i armen fortæller Mikkel Fogh Rygaard. For mindre end et halvt år siden blev en anden mountainbikerytter udsat for noget lignende i samme mountainbikespor i Hallindskoven.

Selvom det var en kedelig oplevelse at punktere i Hallindskoven, er Mikkel Fogh Rygaard ikke blevet skræmt fra at cykle på mountainbike, som han har gjort siden, han var otte år. Foto: Rasmus Henriksen

Ikke første gang Han fotograferede knivbladet og tog det med hjem. For at advare andre lavede han også et opslag på Facebook. Derfra gik der ikke lang tid før, han blev kontaktet af René Pedersen. Han kunne fortælle, at han havde oplevet det samme tilbage i november 2018, hvor han også var punkteret på sin mountainbike på grund af knivblade i Hallindskoven. Både René Pedersen og Mikkel Fogh Rygaard er overbevist om, at der er tale om bevidst sabotage. - Hvis nogen havde tabt det, ville det ikke kunne sidde fast i træroden med den skarpe side op på den måde, slår Mikkel Fogh Rygaard fast. Samme oplevelse havde René Pedersen tilbage i November, da Fyns Amts Avis talte med ham. - Der er ingen tvivl om, at knivbladene er blevet sat ned i træstubben bevidst, og jeg kan ikke se det som andet, end det er decideret henvendt mod os, der cykler i skoven, fordi knivbladene er placeret på det anlagte spor, hvor vi kører, og ikke på gangstien, sagde han dengang.

Da Mikkel Fogh Rygaard gik tilbage for at se, hvad der havde fået dækket til at punktere, opdagede han knivbladet her i træstubben. Han beskriver det som et, der typisk findes i en hobbykniv. Foto: Mikkel Fogh Rygaard