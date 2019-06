Rygeforbud på Svendborg Gymnasium: I Nyborg er erfaringerne gode

Svendborg/Nyborg: Der er sat ind, og det har hjulpet.

Det er meldingen fra Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Nyborg Gymnasium.

For et år siden indførte gymnasiet som det første almene gymnasium i Danmark et totalt rygeforbud, ligesom Svendborg Gymnasium har tænkt sig at gøre nu, og erfaringerne er gode.

- Hver dag havde vi 30-40 rygere stående inde på matriklen, og de er væk nu. Der bliver helt sikkert røget mindre i skoletiden, end der gjorde tidligere, siger Henrik Vestergaard Stockholm.

Eleverne kan nemlig ikke regne med med at slippe godt fra at forlade skolens areal for at stille rygetrangen, oplyser han.

- Vi har lærere, som vi har uddannet som sundhedsambassadører, og de patruljerer uden for skolen hver dag, siger rektoren, der desuden fortæller, at eleverne ikke bare risikerer af få et løftet øjenbryn, blot fordi de ikke længere befinder sig på gymnasiets grund.

Det er nemlig muligt at straffe dem alligevel.

- Der er kommet en ny bekendtgørelse for studie- og ordensregler sidste år, som muliggør, at en skole kan sanktionere uden for skolen grund. Hvis man kan argumentere for, at rygningen går ud over undervisningsmiljøet på skolen, siger Henrik Vestergaard Stockholm, som har været i dialog med Undervisningsministeriet.

- Jeg har argumenteret ved at sige, at hvis man hver dag har 50-60 elever, der går væk fra skolen og ryger, så går det ud over fællesskaberne på skolen. Samtidig har jeg sagt, at hvis man sidder i timen og venter på den næste smøg, så kan man ikke koncentrere sig, siger rektoren og oplyser, at Undervisningsministeriet har købt argumenterne.