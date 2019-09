Runner-vært bliver løbsarrangør

Svendborg: Løbet Christiansminde Cannonball er en realitet. Lørdag 5. oktober kl. 10 går starten til første løb.

Løbet er arrangeret af Torben Nielsen, der en gang om ugen som "Runner" snører løbeskoene og ifører sig uniformen med "Bevæg dig for livet"-logoet i det løbefællesskab, de har.

Nu tager han skridtet videre og arrangerer et "rigtigt" løb. Første løb arrangeres i samarbejde med Dansk Halvmarathonklub, målet er at arrangere løb et par gange eller tre om året. Der vil være mulighed for at løbe 7 og 14 kilometer samt halvmaraton, når starten går fra Christiansminde. Ruten går fra Christiansminde ind over havnen og Frederiksø tilbage til stien ved det gamle banelegeme og ved Thurø-rundkørslen løbes retur ad stisystemet langs søerne. Der er tale om en syv kilometer rundstrækning, der skal løbes en, to eller tre gange. Ideen med strækningen er at vise en del af det historiske Svendborg og det, byens identitet. Selv om værftet for eksempel for længst er lukket, så står bygningerne stadig og minder om en svunden tid.