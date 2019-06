Rundvisning og yoga på SAK

Svendborg: Der sker lidt af hvert i SAK Kunstbygning henover weekenden.

Lørdag er der rundvisning i Hanne Varmings 80 års jubilæumsudstilling, og det er ikke hvem-som-helst, der står for at vise rundt. Det er således kunstnerens datter, Karen Margrethe Varming, der står for at vise og fortælle om morens skulpturer.

Undervejs vil hun gå i dybden med kunstværkernes tilblivelse og fortælle nogle af de historier, der knytter sig til skulpturerne og personlige historier fra barndommen.

Rundvisningen er fra klokken 14 og kræver ikke forhåndstilmelding, blot almindelig entrépris.

Søndag er der ligeledes noget på plakaten i SAK, når Yoga i Gaden indtager kunstbygningen og laver et særevent.

Her forenes livemusik, kunst og naturligvis yoga.

Daglig leder af Yoga i Gaden, Camille Wengel, leder deltagerne gennem et to timer langt forløb, der bliver lavet yoga i kunstbygningens rammer, der samtidigt fyldes med musik.

Det er fra klokken 20, at yoga-begivenheden finder sted. Det koster 200 kroner at deltage. /heng