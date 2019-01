Svendborg: Der er nogen, der har haft svært ved at kende forskel på nytårsløjer og hærværk. Det er gået ud over tre parkerede biler, der har været udsat for hærværk nytårsaften. To biler på Sankt Jørgens Vej har fået revet et sidespejl af, mens en parkeret bil på Skovsbovej har fået knust bagruden med en sten. Denne bil er desuden blevet bulet. Alle tre sager er anmeldt til politiet. /gru